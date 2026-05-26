'डॉन 3' से पहले रणवीर सिंह के नाम रहे ये विवाद, 2 तो अदालत तक पहुंचे

#1 जब 'कांतारा' फिल्म को लेकर विवादों में घिरे अभिनेता पिछले साल रणवीर विवादों में घिर गए, जब उन्होंने ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने IFFI के समापन समारोह के दौरान, ऋषभ के अभिनय की नकल करते हुए देवी चामुंडी को "फीमेल भूतनी" कह दिया जिससे बवाल मच गया। नीतजन, लोगों ने अभिनेता पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। विवाद इस कदर बढ़ा था कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में रणवीर ने माफी मांगी थी।

#2 AIB रोस्ट विवाद साल 2015 रणवीर एक बड़े विवाद में फंस गए थे, जो चैट शो 'AIB रोस्ट' से जुड़ा था। दरअसल, इस कार्यक्रम में वह और अर्जुन कपूर बतौर मेहमान बनकर शो में पहुंचे थे। शो का नियम था कि सब एक-दूसरे की बेइज्जती (रोस्ट) करेंगे। इस दौरान अनुचित भाषा ने व्यापक विरोध, आक्रोश और FIR को जन्म दिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। विवाद इस कदर बढ़ा कि निर्माताओं को वह एपिसोड यूट्यूब से हटाना पड़ गया था।

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