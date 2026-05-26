'डॉन 3' से पहले रणवीर सिंह के नाम रहे ये विवाद, 2 तो अदालत तक पहुंचे
क्या है खबर?
रणवीर सिंह इस वक्त आगामी परियोजना नहीं, बल्कि छोड़ी गई परियोजना को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, कुछ महीने पहले उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से किनारा कर लिया था, जिसके कारण फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनपर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम फरहान द्वारा रणवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उठाया गया। खैर यह पहला मौका नहीं है, जब रणवीर विवादों में घिरे हैं। उनके पिछले विवादों पर डालिए एक नजर।
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जब 'कांतारा' फिल्म को लेकर विवादों में घिरे अभिनेता
पिछले साल रणवीर विवादों में घिर गए, जब उन्होंने ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' को लेकर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने IFFI के समापन समारोह के दौरान, ऋषभ के अभिनय की नकल करते हुए देवी चामुंडी को "फीमेल भूतनी" कह दिया जिससे बवाल मच गया। नीतजन, लोगों ने अभिनेता पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। विवाद इस कदर बढ़ा था कि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया। बाद में रणवीर ने माफी मांगी थी।
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AIB रोस्ट विवाद
साल 2015 रणवीर एक बड़े विवाद में फंस गए थे, जो चैट शो 'AIB रोस्ट' से जुड़ा था। दरअसल, इस कार्यक्रम में वह और अर्जुन कपूर बतौर मेहमान बनकर शो में पहुंचे थे। शो का नियम था कि सब एक-दूसरे की बेइज्जती (रोस्ट) करेंगे। इस दौरान अनुचित भाषा ने व्यापक विरोध, आक्रोश और FIR को जन्म दिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। विवाद इस कदर बढ़ा कि निर्माताओं को वह एपिसोड यूट्यूब से हटाना पड़ गया था।
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बोल्ड फोटोशूट और अनुचित टिप्पणी
रणवीर ने 2022 में एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट कराते हुए खुद को विवादों में घिरवा लिया था। उनके खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में शिकायतें दर्ज हुईं। ANI के अनुसार, अभिनेता ने बाद में अपने बयान में तस्वीरों से छेड़छाड़ करने की बात कही थी। 2010 में, करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में रणवीर ने अनुष्का शर्मा पर लैंगिक भेदभाव को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्हें अभिनेत्री से माफी मांगनी पड़ी।