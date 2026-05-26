'डॉन 3' विवाद के बीच चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे रणवीर सिंह, देखें वीडियो
क्या है खबर?
रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी के जरिए पूरी दुनिया से वाहवाही लूटी, लेकिन कुछ विवादों के चलते वह लोगों का ध्यान भी खूब खींच रहे हैं। जाहिर है कि फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनपर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, रणवीर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह मां चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। रणवीर की यह यात्रा भी उनके एक पुराने विवाद से जुड़ी है।
यात्रा
चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करते दिखे रणवीर
वीडियो में अभिनेता मैसूर के प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचते दिखे। उन्होंने सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ काली जैकेट पहन रखी है। गले में फूलों की माला पहने वह मंदिर में पूजा-अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बता दें, रणवीर की यह यात्रा ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' से जुड़े मिमिक्री विवाद के कारण चर्चा में है। उन पर धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का आरोप लगा था और कर्नाटक में FIR दर्ज हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#RanveerSingh visited the Chamundeshwari temple 🙏🙌— Versatile Fan (@versatilefan) May 26, 2026
pic.twitter.com/QG6PSxtnkD
विवाद
जानिए क्या था 'कांतारा' मिमिक्री विवाद
IFFI 2025 में, रणवीर ने 'कांतारा 2' पर कहा था, "मैंने थिएटर में 'कांतारा चैप्टर 1' देखी। क्या ही कहूं, ऋषभ शेट्टी की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। खासकर जब आपके अंदर 'फीमेल भूत' प्रवेश करती है तो आपने कमाल का शॉट दिया।" वीडियो देखकर लोगों ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने जिसे फीमेल भूत बताया, वो मां चामुंडा देवी का किरदार था। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जिसपर अभिनेता ने चामुंडेश्वरी मंदिर में माफी मांगने की बात कही थी।