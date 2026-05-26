रणवीर सिंह ने चामुंडेश्वरी मंदिर में दर्शन किए

'डॉन 3' विवाद के बीच चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे रणवीर सिंह, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:18 pm May 26, 202603:18 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी के जरिए पूरी दुनिया से वाहवाही लूटी, लेकिन कुछ विवादों के चलते वह लोगों का ध्यान भी खूब खींच रहे हैं। जाहिर है कि फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ने के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने उनपर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, रणवीर का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह मां चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। रणवीर की यह यात्रा भी उनके एक पुराने विवाद से जुड़ी है।