गुलशन देवैया-रसिका दुगल की 'लिटिल थॉमस' से पहला गाना जारी, जानिए कब आएगी फिल्म

'दो गुना जिंदगी', जंगली म्यूजिक द्वारा रिलीज किया है, जो गोवा में एक परिवार की छोटी-छोटी रोजमर्रा की जीत और शांत आशाओं को दर्शाता है। इसका फिल्मांकन 7 वर्षीय थॉमस (हृदांश पारेख) और उसके माता-पिता (गुलशन-रसिका) पर किया गया है।

गाने को आवाज राघव मेट्टल ने दी है और आदित्य एन व नयनतारा भटकल ने संगीत दिया है।

'लिटिल थॉमस' एक बच्चे और उसकी मासूम ख्वाहिशों पर आधारित दिल छूने वाली कहानी है। यह 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी।