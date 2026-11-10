गार्ड की मौत से बुरी तरह टूट गईं दिव्यांका त्रिपाठी

दिव्यांका त्रिपाठी की बिल्डिंग में आग से गार्ड की मौत, सुनाई उस खौफनाक रात की कहानी

लेखन अंशिका शुक्ला 01:36 pm Nov 10, 202601:36 pm

क्या है खबर?

टेलीविजन अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट साझा कर दिवाली और पति विवेक दहिया के जन्मदिन से ठीक एक रात पहले हुई भीषण आग की घटना को याद किया। दिव्यांका ने बताया कि हादसे के वक्त वह, विवेक, उनके बच्चे, परिवार के सदस्य और स्टाफ घर पर मौजूद थे। हालांकि, सभी समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे।