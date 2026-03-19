दिव्यांका त्रिपाठी ने प्रेग्नेंसी पर लगाई मुहर, बोलीं- 6 महीने तक छिपाने में कामयाब रही
क्या है खबर?
टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने आखिरकार अपनी प्रेग्नेंसी पर मुहर लगा दी है। उन्होंने हालिया बातचीत में बताया कि पति विवेक दहिया के साथ वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। दोनों ने जुलाई, 2016 में भोपाल में शादी रचाई थी। 10 साल बाद दोनों माता-पिता बनने के लिए बेहद उत्साहित है। अभिनेत्री ने कहा, "हम इसे पूरे 6 महीने तक छिपाने में कामयाब रहे।" उनके द्वारा अचानक घोषणा किए जाने से फैंस भी आश्चर्यचकित रह गए थे।
पुष्टि
दिव्यांका ने पुष्टि करते हुए बताया कब करेंगी बच्चे का स्वागत
विकी लालवानी से बातचीत में, दिव्यांका ने बताया कि वह अपने पहले बच्चे का स्वागत जून के मध्य में करेंगी। उन्होंने कहा, "विवेक और मैं अब बच्चा चाहते थे, हमने कोशिश की और यह हो गया। हम धन्य हैं। दोनों परिवार बेहद खुश है।" दिव्यांका ने बताया कि वह "मुश्किल से ही घर से बाहर निकलीं" जिससे अटकलों से बचने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक दुनिया से दूर रहना इस खबर को छुपाने में अहम भूमिका निभाता है।
योजना
अभिनेत्री ने बच्चे को लेकर बताई योजना
दिव्यांका ने बताया कि बच्चे को लेकर तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन यह जल्दी शुरू होगा। उन्होंने आगे कहा कि परिवार ने अभी तक नाम तय नहीं किए हैं, लेकिन लड़का हो या लड़की, इसके बारे में अटकलें पहले ही लगने लगी हैं। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने माता-पिता को बताने से पहले, सबसे पहले विवेक को यह खबर दी थी। खबरों की मानें, तो दिव्यांका और विवेक छोटी सी बेबी शॉवर पार्टी की योजना बना रहे हैं।