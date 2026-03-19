दिव्यांका त्रिपाठी जल्द बनेंगी मां

दिव्यांका त्रिपाठी ने प्रेग्नेंसी पर लगाई मुहर, बोलीं- 6 महीने तक छिपाने में कामयाब रही

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am Mar 19, 202610:45 am

क्या है खबर?

टीवी अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने आखिरकार अपनी प्रेग्नेंसी पर मुहर लगा दी है। उन्होंने हालिया बातचीत में बताया कि पति विवेक दहिया के साथ वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। दोनों ने जुलाई, 2016 में भोपाल में शादी रचाई थी। 10 साल बाद दोनों माता-पिता बनने के लिए बेहद उत्साहित है। अभिनेत्री ने कहा, "हम इसे पूरे 6 महीने तक छिपाने में कामयाब रहे।" उनके द्वारा अचानक घोषणा किए जाने से फैंस भी आश्चर्यचकित रह गए थे।