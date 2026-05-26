टीवी के जाने-माने सितारे दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के घर दो जुड़वं बेटों ने जन्म लिया है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी फैंस के साथ साझा की है। विवेक ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमने खुशियां मांगी थीं। भगवान ने कहा, 'ले लो डबल।' हमारे घर दो जुड़वं बेटों ने जन्म लिया है।'

विवेक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हमारे 'द बॉयज' आ गए हैं और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है।' उन्होंने आगे मशहूर फिल्मी डायलॉग का जिक्र करते हुए लिखा, 'मेरे करण अर्जुन आ गए।'

दिव्यांका और वे खुद इस नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने सभी से प्यार और आशीर्वाद भी मांगा है।