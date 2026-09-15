दिशा पाटनी लोगों के निशाने पर आईं

गणपति पूजा में पहुंची दिशा पाटनी ने अपने पहनावे से खींचा ध्यान, लोगों का फूटा गुस्सा

लेखन ज्योति सिंह 03:21 pm Sep 15, 202603:21 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी के अवसर पर व्यवसायी मुकेश अंबानी ने मुंबई में गणपति पूजा का आयोजन किया। इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां पहुंची, जिनके लुक्स सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। दिशा पाटनी भी इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंची। इस माैके पर उन्होंने पारंपरिक लाल घाघरा और मैचिंग ब्लाउज को दुपट्‌टे के साथ पहना। हालांकि, कुछ लोग उनके पहनावे को देखकर नाखुश नजर आ रहे हैं।