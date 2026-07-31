दिशा पटानी ने हॉलीवुड में खुद को दी सबसे बड़ी चुनौती, अनुभव जानकर रह जाएंगे हैरान

अंतर्राष्ट्रीय कास्ट और क्रू के साथ काम करना दिशा के लिए एक बिल्कुल नया अहसास था। भले ही यह प्रोजेक्ट बड़े स्केल पर था, फिर भी उनका मानना है कि अभिनय का मतलब सिर्फ तैयारी, प्रदर्शन और निर्देशन पर भरोसा करना है।

उन्होंने आगे कहा, 'मैं बस खुद को चुनौती देती रह सकती हूं और अपने काम को वक्त के साथ बोलने दूंगी।'