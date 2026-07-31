दिशा पटानी ने हॉलीवुड में खुद को दी सबसे बड़ी चुनौती, अनुभव जानकर रह जाएंगे हैरान
मनोरंजन
दिशा पटानी ने 'हॉलिगार्ड्स सागा- द पोर्टल ऑफ फोर्स' से अपना हॉलीवुड सफर शुरू किया है। उन्होंने बताया कि यह अनुभव उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर ले गया और उन्हें एक अभिनेता के रूप में बढ़ने का मौका मिला।
कई ऑडिशन के बाद, उन्हें यह भूमिका पाकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया।
अंतर्राष्ट्रीय कास्ट के साथ काम करके खुश हैं दिशा पटानी
अंतर्राष्ट्रीय कास्ट और क्रू के साथ काम करना दिशा के लिए एक बिल्कुल नया अहसास था। भले ही यह प्रोजेक्ट बड़े स्केल पर था, फिर भी उनका मानना है कि अभिनय का मतलब सिर्फ तैयारी, प्रदर्शन और निर्देशन पर भरोसा करना है।
उन्होंने आगे कहा, 'मैं बस खुद को चुनौती देती रह सकती हूं और अपने काम को वक्त के साथ बोलने दूंगी।'