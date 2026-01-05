LOADING...
विवेक अग्निहोत्री ने देखी 'धुरंधर', निर्देशक आदित्य धर के लिए कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह
Jan 05, 2026
02:19 pm
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' हर दिन लोगों की तारीफ बटोर रही है। दर्शक ही नहीं, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी फिल्म की तारीफ में कसीदे पढ़ने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी चर्चित फिल्में बनाने वाले निर्देशक, विवेक अग्निहोत्री भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' देखी और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

विवेक ने 'धुरंधर' की तरीफ के बांधे पुल

विदेशी यात्रा से भारत लौटने के बाद निर्देशक ने 'धुरंधर' देखी और लिखा, '2 महीने बाद भारत वापस आते ही हमने सबसे पहले आदित्य धर फिल्म्स की धुरंधर देखी। मैं दंग रह गया और मुझे गर्व महसूस हो रहा है, बस यही शब्द मेरे मन में आ रहे हैं।' उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे दोस्त @sainisjohray द्वारा किया गया प्रोडक्शन डिजाइन बेहतरीन है, यह सजावटी नहीं, बल्कि कथात्मक है।' अग्निहोत्री ने फिल्म की पूरी टीम को तारीफ के काबिल बताया है।

'धुरंधर' निर्देशक के लिए कही ये बात

विवेक ने 'धुरंधर' निर्देशक की तारीफ करते हुए कहा, 'मैंने हमेशा आपके काम की तारीफ की है, खासतौर पर आपके दृष्टिकोण और डिजाइन की, लेकिन यह फिल्म आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है। मैंने फिल्म देखी और मुझे आप पर, आपकी कला पर और भारतीय सिनेमा पर गर्व महसूस हुआ। आप सचमुच भाग्यशाली हैं।' 'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे सितारे भी हैं। 19 मार्च, 2026 को इसका सीक्वल 'धुरंधर 2' रिलीज होगा।

