विवेक अग्निहोत्री ने देखी 'धुरंधर', निर्देशक आदित्य धर के लिए कही ये बात

विदेशी यात्रा से भारत लौटने के बाद निर्देशक ने 'धुरंधर' देखी और लिखा, '2 महीने बाद भारत वापस आते ही हमने सबसे पहले आदित्य धर फिल्म्स की धुरंधर देखी। मैं दंग रह गया और मुझे गर्व महसूस हो रहा है, बस यही शब्द मेरे मन में आ रहे हैं।' उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे दोस्त @sainisjohray द्वारा किया गया प्रोडक्शन डिजाइन बेहतरीन है, यह सजावटी नहीं, बल्कि कथात्मक है।' अग्निहोत्री ने फिल्म की पूरी टीम को तारीफ के काबिल बताया है।

DHURANDHAR Just landed back in India after two months and the first thing we did was watch @AdityaDharFilms Dhurandhar. Mind blown and proud are the only words that come to my mind. Anyone who knows what goes into making a film would understand what it takes to pull something…

फिल्म

'धुरंधर' निर्देशक के लिए कही ये बात

विवेक ने 'धुरंधर' निर्देशक की तारीफ करते हुए कहा, 'मैंने हमेशा आपके काम की तारीफ की है, खासतौर पर आपके दृष्टिकोण और डिजाइन की, लेकिन यह फिल्म आपको एक अलग लेवल पर ले जाती है। मैंने फिल्म देखी और मुझे आप पर, आपकी कला पर और भारतीय सिनेमा पर गर्व महसूस हुआ। आप सचमुच भाग्यशाली हैं।' 'धुरंधर' में अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन जैसे सितारे भी हैं। 19 मार्च, 2026 को इसका सीक्वल 'धुरंधर 2' रिलीज होगा।