2024 में आई थी दुलकर सलमान की ये फिल्म

दुलकर सलमान की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का बनेगा सीक्वल, निर्देशक ने की पुष्टि

लेखन ज्योति सिंह 07:56 pm Jul 30, 202607:56 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फिल्म 'लकी भास्कर' 2024 में रिलीज हुई थी। इसने दुनियाभर में 114 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाते हुए खुद को ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल किया और 'गद्दार पुरस्कार' के तहत तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान भी हासिल किया। ताजा अपडेट है कि निर्देशक वेंकी अटुलुरी इसका सीक्वल लाने की योजना बना चुके हैं। एक बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी पुष्टि की और कहा कि परियोजना को साकार करने में थोड़ा समय लगेगा।