रणदीप हुड्डा की सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' OTT  छोड़ बड़े पर्दे पर होगी रिलीज, जानें कहां होगी शूटिंग?

फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में होगी शुरू

फिल्म में अविनाश के कुछ बेहद खतरनाक ऑपरेशन्स दिखाए जाएंगे। इनमें कुख्यात अपराधी श्रीप्रकाश शुक्ला के खिलाफ उनकी कार्रवाई भी शामिल है।

फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में शुरू होनी है, जिसके लिए लखनऊ और अयोध्या जैसे शहर चुने गए हैं। इस फिल्म में सीरीज के पुराने कलाकार, जिनमें रणदीप भी हैं, अपनी भूमिकाएं दोहराते दिखेंगे।

साथ ही, कुछ नए किरदार भी शामिल होंगे जो इन सच्ची घटनाओं को और भी दमदार बनाएंगे।