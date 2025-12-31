क्या 'भगवंत केसरी' की रीमेक है थलापति विजय की 'जन नायकन'? निर्देशक ने दी प्रतिक्रिया
क्या है खबर?
दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रशंसक फिल्म के लिए जितना उत्साहित हैं, उतना ही अभिनेता की आखिरी फिल्म को लेकर भावुक हैं। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का पहला ऑडियो लॉन्च किया, जिसे लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच, चर्चा है कि 'जन नायकन', तेलुगु फिल्म 'भगवंत केसरी' (2023) की रीमेक है। इन खबरों पर निर्देशक एच विनाेथ ने प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
निर्देशक ने अफवाहों पर दी प्रतिक्रिया
टाइम्स नाउ के मुताबिक, निर्देशक ने आनंद विकटन पत्रिका से बातचीत में अफवाहों की न पुष्टि की और न ही खंडन किया। उन्होंने कहा, "कई खबरें हैं कि फिल्म, 'भगवंत केसरी' से प्रेरित है, या रीमेक है। मैं प्रशंसकों से यही कहना चाहूंगा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं।" उन्होंने कहा, "जो लोग इसे रीमेक समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोबारा क्यों देखना, मैं उन्हें पहले शो के खत्म होने तक इंतजार करने की सलाह दूंगा।"
ट्रेलर
2 जनवरी को जारी हो सकता है ट्रेलर
निर्देशक विनोथ ने आगे कहा, "रीमेक की अफवाह के बीच, 'जन नायकन' का ट्रेलर और गाने स्पष्टता दे देंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह एक थलपति फिल्म है।" पिंकविला के मुताबिक, KVN प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म का ट्रेलर 2 जनवरी, 2026 को रिलीज किया जा सकता है। वहीं फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। 'जन नायकन' में थलापति के अलावा, अभिनेत्री प्रियामणि और प्रकाश राज भी मुख्य किरदार में हैं।