'जन नायकन' के रीमेक की अफवाह पर प्रतिक्रिया

क्या 'भगवंत केसरी' की रीमेक है थलापति विजय की 'जन नायकन'? निर्देशक ने दी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 05:01 pm Dec 31, 202505:01 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रशंसक फिल्म के लिए जितना उत्साहित हैं, उतना ही अभिनेता की आखिरी फिल्म को लेकर भावुक हैं। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का पहला ऑडियो लॉन्च किया, जिसे लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच, चर्चा है कि 'जन नायकन', तेलुगु फिल्म 'भगवंत केसरी' (2023) की रीमेक है। इन खबरों पर निर्देशक एच विनाेथ ने प्रतिक्रिया दी है।