'जवान' निर्देशक एटली को पसंद आया 'रामायण' का ट्रेलर, टीम के लिए लिखा खूबसूरत पोस्ट

एटली ने ट्रेलर की तारीफ करते हुए पोस्ट में लिखा, 'रामायण का ट्रेलर देखकर मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया! क्या गजब का नजारा है! @नमितमल्होत्रा, और यह तो अद्भुत शिल्प कौशल है! @niteshtiwari22। यश भाई अविश्वसनीय रूप से खतरनाक दिखते हैं, रणबीर कपूर भाई बहुत ही शानदार हैं, और साई पल्लवी यह बेहद खूबसूरत हैं। हर फ्रेम भव्य, ताजगी भरा और जादुई लगता है। पूरी टीम को ब्लॉकबस्टर सफलता की शुभकामनाएं। यह वाकई शानदार लग रहा है!'