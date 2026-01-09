दिलजीत सिंह की आवाज में जारी हुआ 'बॉर्डर 2' का नया गाना 'इश्क द चेहरा'

Ishq da yaara naam suna tha, tujhse mila toh main hua roobaroo! 🤍#IshqDaChehra out now!

🔗 - https://t.co/FbXJvPORYG#Border2 releasing in cinemas on 23rd January. @iamsunnydeol @Varun_dvn @diljitdosanjh @ahanshetty28 #BhushanKumar #JPDutta @RealNidhiDutta #KrishanKumar… pic.twitter.com/KQnKwgkGJB