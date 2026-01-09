दिलजीत सिंह की आवाज में जारी हुआ 'बॉर्डर 2' का नया गाना 'इश्क द चेहरा'
क्या है खबर?
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते इसका बहुप्रतीक्षित गाना 'घर कब ओओगे' जारी हुआ था जो 'बॉर्डर' (1997) के आइकोनिक गाने 'संदेशे आते हैं' का रीक्रिएटेड वर्जन है। अब फिल्म का नया गाना 'इश्क द चेहरा' जारी हुआ है जो दिलजीत की आवाज में है। यह फिल्म का दूसरा भावुक गाना साबित हो सकता है।
गाना
दिलजीत के साथ सचेत-परंपरा ने लगाए गाने में सुर
टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर 'इश्क द चेहरा' को जारी किया गया है जिसमें दिलजीत के अलावा, सचेत-परंपरा ने सुर लगाए हैं। गाने में दिलजीत और सोनम बाजवा की शादी का दृश्य फिल्माया गया है। वरुण के साथ अभिनेत्री मेधा राणा दिखी हैं। 'बॉर्डर 2' का निर्माण भूषण कुमार और जेपी दत्ता ने मिलकर किया है, जबकि निर्देशन की कमान अनुराग सिंह ने संभाली है। निर्माताओं द्वारा इसका टीजर जारी हो चुका है, लेकिन ट्रेलर रिलीज होना अभी बाकी है।
यहां देखिए 'इश्क द चेहरा' गाने की झलक
