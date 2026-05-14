दिलजीत दोसांझ ही नहीं, इन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं है भारतीय नागरिकता

मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, गायक अब कानूनी रूप से भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने साल 2022 में चुपचाप अमेरिका (US) की नागरिकता हासिल कर ली थी। वह 1 सितंबर, 2022 से अमेरिकी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत ई-वीजा पर आ रहे हैं। वैसे बॉलीवुड में ऐसे कई और सितारे भी हैं, जिनकी जड़े अंतरराष्ट्रीय हैं। यहां उनके बारे में जानिए।

#1 & #2 'कैटरीना कैफ' और 'आलिया भट्‌ट' कैटरीना कैफ मूल रूप से हांगकांग की रहने वाली हैं और ब्रिटिश नागरिकता रखती हैं। उनका जन्म कश्मीरी पिता और अंग्रेज मां के घर हुआ था। कई देशों में रहने के बाद, वह 2000 के दशक की शुरुआत में भारत आई थीं। उनकी पहली फिल्म 'बूम' (2003) थी। लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आलिया भट्‌ट भी ब्रिटिश नागरिकता रखती हैं। इसका कारण उनकी मां सोनी राजदान हैं, जिनकी जड़ें ब्रिटिश हैं।

#3 & #4 'इमरान खान' और 'जैकलीन फर्नांडिस' आमिर खान के भांजे इमरान खान भी अपने पास अमेरिकी नागरिकता रखते हैं, क्योंकि उनका जन्म US में हुआ था। इस कारण वह जन्म से अमेरिकी नागरिक हैं। भारत में काम करने के लिए वर्क परमिट और और वीजा का इस्तेमाल करते हैं। इस सूची में जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल हैं, जो अपने पास श्रीलंकाई नागरिकता रखती हैं। उनका जन्म मूल रूप से श्रीलंका में हुआ था। बाद में वह मुंबई आ गईं और फिल्मों में काम कर रही हैं।

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