अहमदाबाद में दिलजीत की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनमीत सिंह ने कहा कि गायक के पास शराब और नशीले पदार्थों का जिक्र करने वाले गाने गाने की कोई वजह नहीं थी।

सिंह ने दुनियाभर के संगीत में इसी तरह के विषयों के इस्तेमाल का भी हवाला दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत में परफॉर्म करने वाले कलाकारों को देश की सामाजिक हकीकत, खासकर पंजाब के हालातों को भी देखना चाहिए, जहां नशाखोरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।