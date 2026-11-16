विरोधियों पर दिलजीत दोसांझ का शायराना पलटवार

दिलजीत दोसांझ ने मंच से विरोधियों को दिया जवाब- किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़ी है

लेखन नेहा शर्मा 12:42 am Nov 16, 202612:42 am

क्या है खबर?

मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने 15 नवंबर को इंदौर में अपना शानदार लाइव कॉन्सर्ट किया। अब गायक ने अपने इंस्टाग्राम पर इस शो की एक खास वीडियो क्लिप साझा किया है, जिसमें उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। दिलजीत का कहना है कि उन्हें इंदौर में परफॉर्म करने से रोकने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने फैंस से किया वादा निभाया और बिना किसी डर के शहर में पहुंचकर धमाकेदार प्रस्तुति दी।