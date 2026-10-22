दिलजीत दोसांझ के दिल्ली शो को पुलिस ने नहीं दी हरी झंडी, 'बुकमायशो' का आवेदन खारिज

दक्षिण जिला DCP कार्यालय द्वारा टिकटिंग प्लेटफॉर्म 'बुकमायशो' को भेजे पत्र में दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर' के दिल्ली कॉन्सर्ट को हरी झंडी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों से मिले गंभीर खतरे के इनपुट्स और त्योहारी सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था की भारी जिम्मेदारियों को इसकी मुख्य वजह बताया है।

सुरक्षा चिंताओं की समीक्षा के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस स्थिति में कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।