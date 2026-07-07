दिलजीत दोसांझ ने अपनी आत्मकथा लिखने की बात कही

दिलजीत दोसांझ लिखना चाहते हैं अपनी आत्मकथा, बोले- मरने के बाद प्रकाशित करूंगा

लेखन ज्योति सिंह 05:33 pm Jul 07, 202605:33 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में, इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद हटा दिया गया। अपने इंस्टाग्राम लाइव में, दिलजीत ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि फिल्म रिलीज होने के बाद हटा दी जाएगी। इस दौरान गायक ने एक यूजर के सवाल का जवाब भी दिया कि क्या वह अपनी आत्मकथा (बायोग्राफी) लिखेंगे। दिलजीत ने पुष्टि की कि ऐसा उनका इरादा है।