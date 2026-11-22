'बाहरी' कहे जाने पर दिलजीत दोसांझ का तंज

दिलजीत दोसांझ 'बाहरी' कहे जाने पर भड़के, मंच से बोले- होनोलूलू में थोड़ी पैदा हुआ हूं

लेखन नेहा शर्मा 10:12 am Nov 22, 202610:12 am

क्या है खबर?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' के दौरान गायक दिलजीत दोसांझ के एक बयान ने उनकी जड़ों, जन्मस्थान और नागरिकता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। 21 नवंबर को लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हुए दिलजीत ने उन लोगों को करारा जवाब दिया, जो उन्हें भारत के बाहर का बताते हैं। दिलजीत की इस टिप्पणी के बाद अब सोशल मीडिया पर उनके जन्म और नागरिकता से जुड़ी खबरें फिर सुर्खियों में आ गई हैं।