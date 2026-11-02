दिल्ली कॉन्सर्ट के बाद दिलजीत दोसांझ पहुंचे ऋषिकेश, गंगा किनारे ध्यान लगाते दिखे

अपने ऑरा इंडिया टूर 2026 के हिस्से के तौर पर दिल्ली में अपने कॉन्सर्ट के बाद दिलजीत ने इस पवित्र शहर का दौरा किया और गंगा किनारे कुछ शांति भरे पल बिताए।

गायक ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें कॉन्सर्ट की चहल-पहल और भीड़ से दूर शांत माहौल और सुंदर नजारों का मजा लेते देखा जा सकता है।

एक दृश्य में वह एक आश्रम में बैठकर ध्यान करते हुए भी दिखाई दिए।