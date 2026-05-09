दिलजीत दोसांझ ने राजनीति से जोड़े हाथ, बोले- कभी नहीं; अपने काम में बड़ा खुश हूं

मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने राजनीति में आने की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें पंजाब का 'नया राजनीतिक चेहरा' बताया जा रहा था, लेकिन दिलजीत ने साफ कर दिया है कि उनका चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि वे केवल अपने संगीत और अभिनय पर ध्यान देना चाहते हैं। क्या बोले दिलजीत, आइए जानते हैं।

पोस्ट दिलजीत ने राजनीति में आने वाली खबरों पर लगाया विराम दिलजीत ने पंजाब की राजनीति का नया चेहरा बनने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए साफ शब्दों में जवाब दिया, 'कभी भी नहीं।' दिलजीत ने एक्स पर एक पंजाबी अखबार की खबर को दोबारा शेयर किया, जिसकी हेडलाइन थी, 'क्या दिलजीत बन सकते हैं पंजाब का नया राजनीतिक चेहरा?' इस पर उन्होंने लिखा, 'कभी भी नहीं... मेरा काम मनोरंजन करना है। मैं अपने क्षेत्र (मनोरंजन) में बहुत खुश हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।'

चर्चा आखिर कहां से शुरू हुई दिलजीत के राजनीति में आने की चर्चा? दिलजीत का ये बयान तब आया है, जब सोशल मीडिया पर 'जागो पंजाब मंच' की एक अपील तेजी से वायरल हो रही थी। ये अपील सीधे दिलजीत को संबोधित करते हुए लिखी गई थी, 'जागो पंजाब... दिलजीत दोसांझ से अपील... उन सभी पंजाबियों की अंतरात्मा, साहस और बदलाव को पुकार, जो आज भी (बेहतर भविष्य की) उम्मीद रखते हैं।' इसी अपील के बाद सोशल मीडिया पर दिलजीत के राजनीति में आने की चर्चाएं शुरू हुई थीं।

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अपील दिलजीत को नेता बनाने पर अड़ा 'मंच'? इस अपील में पंजाब सरकार के गिरते स्तर को 'एक ऐसा जख्म' बताया गया, जो भर नहीं रहा है, साथ ही समाज में आती दरार और 'सांप्रदायिक खतरे' का जिक्र करते हुए इसे एक ऐसा वायरस बताया गया, जिसे राजनीति से दूर रहने वाले लोग भी अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस अपील में निष्कर्ष निकाला गया कि दिलजीत दोसांझ इन हालातों के लिए एक 'अपेक्षित लेकिन सटीक नेता' साबित हो सकते हैं, क्योंकि 'वक्त अब जवाब मांग रहा है'।

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