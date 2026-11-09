दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट को मिली धमकी, अब सुरक्षा के लिए उठाया गया बड़ा कदम

सूत्र ने आगे कहा, "दिल्ली में शुरुआती प्रस्ताव में लगभग 400 निजी सुरक्षाकर्मी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने इसे बढ़ाकर 1,500 से 2,000 करने की सलाह दी थी। मुंबई में भी ऐसा ही किया जाएगा। उनकी जिम्मेदारियों में गेट पर कतारों को व्यवस्थित करना, मदद कियोस्क संभालना और वेन्यू के आसपास पैदल चलने वालों की आवाजाही को मैनेज करना शामिल होगा। 500 से 700 मीटर का 'नो-कार जोन' बनाया जाएगा और ट्रैफिक पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी।"