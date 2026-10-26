'कॉफी विद करण 9' में नजर आएंगे दिलजीत? गायक के इशारे से फैंस के बीच हलचल

हालांकि बातचीत के दौरान दिलजीत ने शो का नाम नहीं बताया, लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह 'कॉफी विद करण 9' में करण जौहर के साथ फिर से नजर आ सकते हैं।

एक फैन ने कमेंट किया, "पूरी संभावना है कि वह विक्की कौशल के साथ शो में नजर आएंगे।" दूसरे फैन ने लिखा, "आपके इंटरव्यू वाकई कमाल के होते हैं।"

वहीं तीसरे फैन ने लिखा, "'कॉफी विद करण 9' में दिलजीत को देखने का इंतजार है।"