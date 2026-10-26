'कॉफी विद करण 9' में नजर आएंगे दिलजीत? गायक के इशारे से फैंस के बीच हलचल
क्या है खबर?
लोकप्रिय पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ, 'कॉफी विद करण' के 9वें और आखिरी सीजन के किसी आने वाले एपिसोड में नजर आ सकते हैं। इस बात का इशारा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान किया। दिलजीत ने एक इंटरव्यू के ऑफर के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने इसके लिए हामी भर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस साल यह उनका इकलौता इंटरव्यू होगा।
बातचीत
दिलजीत ने कही यह बात
दिलजीत ने कहा, "मुझे एक इंटरव्यू का ऑफर मिला है। मैं वह कर सकता हूं। उन्होंने बताया कि यह इस साल का उनका आखिरी शो है। मेरा मतलब है कि इस विषय पर उनका आखिरी शो है। चूंकि यह उनका आखिरी शो है, इसलिए मैंने इसके लिए हामी भर दी है। तो, आप लोगों को वह खास तौहफा मिलेगा। मैं इस साल सिर्फ एक ही इंटरव्यू करने जा रहा हूं।"
कयास
फैंस लगा रहे यह कयास
हालांकि बातचीत के दौरान दिलजीत ने शो का नाम नहीं बताया, लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह 'कॉफी विद करण 9' में करण जौहर के साथ फिर से नजर आ सकते हैं।
एक फैन ने कमेंट किया, "पूरी संभावना है कि वह विक्की कौशल के साथ शो में नजर आएंगे।" दूसरे फैन ने लिखा, "आपके इंटरव्यू वाकई कमाल के होते हैं।"
वहीं तीसरे फैन ने लिखा, "'कॉफी विद करण 9' में दिलजीत को देखने का इंतजार है।"
शामिल
'कॉफी विद करण 6' में नजर आए थे दिलजीत
जहां फैंस दिलजीत को शो में देखने के लिए उत्साहित हैं, वहीं न तो दिलजीत ने और न ही शो के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर उनके आने की पुष्टि की है।
दिलजीत इससे पहले रैपर बादशाह के साथ 'कॉफी विद करण 6' में नजर आए थे। इस एपिसोड के दौरान, दिलजीत ने काइली जेनर के लिए अपने सोशल मीडिया क्रश के बारे में बात की थी, जो शो में सबसे यादगार पलों में से एक बन गया।