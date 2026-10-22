दिलजीत दोसांझ ने फैंस से की खास अपील

दिलजीत के कॉन्सर्ट के नाम पर ठगी, गायक ने फैंस को किया सतर्क; की खास अपील

लेखन अंशिका शुक्ला 02:34 pm Oct 22, 202602:34 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली कॉन्सर्ट से पहले फैंस को एक संभावित घोटाले को लेकर सतर्क किया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कॉन्सर्ट के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती का दावा करने वाले सोशल मीडिया पेजों पर भरोसा न करें और न ही उनके साथ अपनी निजी जानकारी साझा करें। दिलजीत ने बताया कि उनकी टीम को ऐसी कई पोस्ट मिली हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से ऐसी कोई भर्ती नहीं की जा रही है।