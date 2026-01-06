'बॉर्डर 2' से पहले इन फिल्मों में खूब चमके दिलजीत दोसांझ, एक की चर्चा विदेशों तक

दिलजीत दोसांझ उन सितारों में से एक हैं जिनकी आवाज और अभिनय, दोनों का जादू प्रशंसकों पर खूब चलता है। फिलहाल तो गायक 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं जिसमें उनके साथ, सनी देओल , वरुण धवन और अहान शेट्‌टी भी हैं। 41 साल के पूरे हो चुके दिलजीत, 'बॉर्डर 2' में वायुसेना अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने पिछली फिल्मों के जरिए भी लोगों की वाहवाही बटोरी है। इन फिल्मों को OTT पर देखा जा सकता है।

#1 'अमर सिंह चमकीला' साल 2024 में, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'अमर सिंह चमकीला' दिलजीत के करियर की बेहतरीन फिल्म है। इस बायोपिक फिल्म में उन्होंने पंजाबी गायक चमकीला का किरदार निभाया है, जिसकी 1988 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी हैं, जिन्होंने चमकीला की पत्नी अमरजोत का किरदार निभाया है। 'अमर सिंह चमकीला' ने दुनियाभर में चर्चा बटोरी है। इसने 53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नामांकन हासिल किया था।

#2 & #3 'उड़ता पंजाब' और 'सूरमा' दिलजीत ने बॉलीवुड में फिल्म 'उड़ता पंजाब' से कदम रखा था। शाहिद कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्‌ट अभिनीत यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म में गायक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आए थे। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। सोनी लिव पर मौजूद स्पोर्ट्स-ड्रामा फिल्म 'सूरमा' एक बायोपिक है, जिसमें दिलजीत ने भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह का किरदार निभाया है। इसमें गायक ने अपने अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था।

