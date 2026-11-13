लैटिन ग्रैमी में सुरों का जादू बिखेरते दिखे दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ लैटिन ग्रैमी में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय कलाकार बने, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 03:53 pm Nov 13, 202603:53 pm

क्या है खबर?

पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया है। वह लैटिन ग्रैमी पुरस्कार में लाइव प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। उन्होंने लास वेगास में 27वें सेरेमनी में प्यूर्टो रिकान गायक डैडी यांकी के साथ मंच पर सुर लगाए। यह पुरस्कार समारोह 12 नवंबर को MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में हुआ, जहां दोनों कलाकारों ने मिलकर अपने कोलेबोरेशन 'पोकिटो' को परफॉर्म किया, जिसमें पंजाबी और लैटिन म्यूजिक का तड़का था।