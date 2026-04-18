दिलजीत, रहमान और इम्तियाज अली की तिकड़ी का चला जादू,  'मैं वापस आऊंगा' का नया गाना रिलीज

इम्तियाज ने संगीत को बताया कहानी का मुख्य हिस्सा

यह गाना भारत के बंटवारे के समय की कहानी पर आधारित है, जिसमें इरशाद कामिल के दिल छू लेने वाले बोलों से उम्मीद और प्यार को दिखाया गया है।

फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का कहना है कि उनकी फिल्म की कहानी में संगीत का बहुत अहम रोल है। यह फिल्म इंसानी रिश्तों और मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारने की बात करती है।

रहमान बताते हैं कि उन्होंने कोशिश की है कि इस गाने में मुश्किल समय की सच्ची भावनाओं को उतारा जा सके। वहीं, इरशाद कामिल इस गीत को 'क्या कमाल है' सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक सपना कहते हैं, जो 'भाषाओं और देशों की सीमाओं से परे है'।

यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।