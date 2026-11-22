दिलजीत के कॉन्सर्ट में बवाल, आपस में भिड़े युवक; वीडियो वायरल

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आपस में भिड़े युवक, जमकर चले लात-घूंसे; मारपीट का वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 05:16 pm Nov 22, 202605:16 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ 21 नवंबर को अहमदाबाद में हुए अपने कॉन्सर्ट के बाद से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म करने के बाद दिलजीत ने अपने गानों पर लगी पाबंदियों और दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा कि उनके गानों पर आपत्ति जताई जाती है, जबकि कोल्डप्ले को लेकर कोई कुछ नहीं कहता। इसी बीच कॉन्सर्ट से युवकों की मारपीट और एक शख्स के ई-सिगरेट पीने का वीडियो भी वायरल हो रहा है।