सान्या मल्होत्रा और ऋषभ शर्मा का हुआ ब्रेकअप

सान्या मल्होत्रा का बॉयफ्रेंड ऋषभ शर्मा से हुआ ब्रेकअप? इंस्टाग्राम से मिला सबूत

लेखन ज्योति सिंह 05:48 pm Apr 08, 202605:48 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा अपनी निजी जिंदगी को लेकर फिर लोगों का ध्यान खींचने आ गई हैं। चर्चा है कि उन्हाेंने अपने बॉयफ्रेंड और मशहूर सितार वादक ऋषभ रिखीराम शर्मा के साथ ब्रेकअप कर लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा पुष्टि की गई खबर के मुताबिक, दोनों ने अपने अलगाव को सार्वजनिक नजरों से दूर और गोपनीय रखने का फैसला किया था। पोस्ट में यह भी कहा गया कि सान्या और ऋषभ ने इंस्टाग्राम से एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।