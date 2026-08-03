क्या कंगना रनौत ने सोनाक्षी सिन्हा पर कसा तंज? बिना नाम लिए कही ये बात

अभिनेत्री ने वीडियो में आगे बताया कि उन्हें लड़कियों के दृष्टिकोण में बदलाव से आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान हर किसी को किसी भी धर्म और विचारधारा को अपनाने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन वह दूसरों द्वारा उनके स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर सवाल उठाने की निंदा करती हैं।

कंगना का वीडियो देखकर कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वह शायद सोनाक्षी पर कटाक्ष कर रही हैं, जिन्होंने 2024 में अभिनेता जहीर इकबाल से शादी की थी।