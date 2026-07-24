प्रधानमंत्री मोदी पर भड़कीं दीया मिर्जा- 47 दिन की चुप्पी के बाद भी कुछ नहीं कहा

दीया ने इंस्टाग्राम पर कड़ा नोट साझा कर उनके जवाब पर गहरा असंतोष व्यक्त किया।

उन्होंने लिखा, 'उन माता-पिता के लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, ना उन बच्चों के लिए जिनकी मौत हो गई, न ही अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के अद्भुत धैर्य के लिए और ना सोनम वांगचुक या उन छात्रों के लिए, जो हफ्तों से भूख हड़ताल पर थे। सर, ऐसा करना कितना मुश्किल हो सकता है?'