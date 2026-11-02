दीया मिर्जा पर भड़कीं मुंबई मेयर- प्रधानमंत्री को ट्रोल करने वालों को BMC में जगह नहीं

रितु बोलीं, "हम उन्हें किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे। BMC के आधिकारिक पोर्टल पर तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे द्वारा आयोजित किसी अन्य कार्यक्रम में भी वे शामिल नहीं हो सकतीं, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करती हैं। एक मेयर के रूप में और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम हिंदुत्व का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक BMC पोर्टल पर आने की इजाजत नहीं देंगे।"