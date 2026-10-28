दीया मिर्जा बोलीं- जनहित अभियान के लिए कभी पैसा नहीं लिया, 10 साल से जुटी हूं

अभिनेत्री बोलीं, "मैं एक दशक से भी ज्यादा समय से हवा की गुणवत्ता की ओर ध्यान खींचने पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं। प्रदूषण और इसके समाधानों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का ये निरंतर प्रयास है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम स्टेटस चेक करेंगे तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पर रोजाना अपडेट मिलेगा। UNEP ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को जुटाने और समर्थन देने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं, और मैं भी इसका हिस्सा रही हूं।"