मुंबई के वर्सोवा पार्क में पेड़ों की कटाई पर दीया मिर्जा भड़कीं

मुंबई में पेड़ों की कटाई पर फूटा दीया मिर्जा का गुस्सा, बोलीं- दर्द को महसूस करो

लेखन ज्योति सिंह 01:52 pm Nov 19, 202601:52 pm

क्या है खबर?

दीया मिर्जा पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाने को लेकर हमेशा से मुखर रही हैं। हाल ही में उन्होंने दिवाली के अवसर पर सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की भावुक अपील करके चर्चा बटोरी थी। अब अभिनेत्री ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) द्वारा वर्सोवा के नानी नानी पार्क में पेड़ों की कटाई पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दीया ने पार्क में काटे गए पेड़ों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और कड़ा संदेश लिखा।