'धुरंधर' की कमाई पड़ी ठंडी, 25वें दिन का कारोबार रहा सबसे कम

'धुरंधर' की कमाई पड़ी ठंडी, 25वें दिन का कारोबार रहा सबसे कम
क्या है खबर?
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तबाही लेकर आई। 5 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने हर किसी से तारीफ बटोरी है। यह सिलसिला चौथे वीकेंड तक चलता रहा। हैरानी की बात ये है कि 25वें दिन 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर जोर का झटका लगा है। फिल्म ने अब तक की सबसे कम कमाई की है। दूसरी ओर, कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का हाल भी बुरा है।
कमाई
'धुरंधर' की 25वें दिन गिरी कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 25वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। देखा जाए तो यह आंकड़ा बुरा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से फिल्म का पिछला प्रदर्शन रहा है, उसके हिसाब से यह फिल्म की अब तक की सबसे कम कमाई है। 24वें दिन फिल्म ने 22.5 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 23वें दिन कलेक्शन 20.5 करोड़ रुपये था। 'धुरंधर' ने भारत में कुल 701 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।
फिल्म
औंधे मुंह गिरी कार्तिक आर्यन की फिल्म
कार्तिक और अनन्या पांडे अभिनीत फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' अपने पहले ही हफ्ते में औंधे मुंह गिर गई। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने पहले सोमवार यानी, 5वें दिन सिर्फ 1.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। बेहद कम कमाई के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुल 25.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर पाई है। इसकी सुस्त गति देखकर यह कहना मुश्किल है कि फिल्म अपना कथित बजट 90 करोड़ पार कर भी पाएगी या नहीं।