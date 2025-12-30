'धुरंधर' की कमाई पड़ी ठंडी, 25वें दिन का कारोबार रहा सबसे कम

'धुरंधर' का भौकाल पड़ा ठंडा

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Dec 30, 202510:00 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तबाही लेकर आई। 5 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने हर किसी से तारीफ बटोरी है। यह सिलसिला चौथे वीकेंड तक चलता रहा। हैरानी की बात ये है कि 25वें दिन 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर जोर का झटका लगा है। फिल्म ने अब तक की सबसे कम कमाई की है। दूसरी ओर, कार्तिक आर्यन की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का हाल भी बुरा है।