'धुरंधर' ने 32वें दिन की सबसे कम कमाई, जानिए कैसा रहा 'इक्कीस' का हाल
क्या है खबर?
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' ने दिसंबर, 2025 में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा। इसकी ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जनवरी, 2026 के शुरुआती दिनों में भी कायम रहा। हालांकि, कारोबारी दिनों में लौटते ही रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने सबसे कम कमाई की है। दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का पहले ही हफ्ते में हाल बेहाल हो गया है। इसने भी बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे कम कमाई की है।
धुरंधर
'धुरंधर' की कमाई 32वें दिन नीचे गिरी
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 32वें दिन भारत में 4.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। यह पिछले सभी दिनों के मुकाबले में सबसे कम कारोबार है। इस आंकड़े के साथ, फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कलेक्शन 776.75 करोड़ हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, फिल्म ने दुनियाभर में धुंआधार कमाई करते हुए 1,240 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। 'धुरंधर' में संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना भी हैं।
इक्कीस
'इक्कीस' पहले ही हफ्ते में औंधे मुंह गिरी
मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 'इक्कीस' को कारोबारी दिनों में आते ही झटका लगा है। सैकनिल्क के मुताबिक, इसने रिलीज के 5वें दिन सिर्फ 1.35 करोड़ कमाए हैं और इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 21.50 करोड़ रुपये हुई है। 25 दिसंबर को रिलीज हो रही 'इक्कीस' को 1 जनवरी, 2026 पर रिलीज किया गया था, ताकि इसे 'धुरंधर' के कहर से बचाया जा सके। हालांकि ऐसा होते बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है।