'धुरंधर' और 'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' ने 32वें दिन की सबसे कम कमाई, जानिए कैसा रहा 'इक्कीस' का हाल

लेखन ज्योति सिंह 11:15 am Jan 06, 202611:15 am

क्या है खबर?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' ने दिसंबर, 2025 में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा। इसकी ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जनवरी, 2026 के शुरुआती दिनों में भी कायम रहा। हालांकि, कारोबारी दिनों में लौटते ही रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म ने सबसे कम कमाई की है। दूसरी ओर, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' का पहले ही हफ्ते में हाल बेहाल हो गया है। इसने भी बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे कम कमाई की है।