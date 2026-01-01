नए साल में भी रणवीर सिंह की 'धुरंधर' मालामाल, 'तू मेरी मैं तेरा...' हो गई चौपट
क्या है खबर?
2026 आने के साथ ही नई फिल्मों की रिलीज का इंतजार भी शुरू हो गया है। इस बीच, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज यह फिल्म रोजाना 10 करोड़ से अधिक कमाई कर रही है। दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' अपने पहले ही हफ्ते में मुंह के बल गिर गई। इसने निर्माताओं की मेहनत को चौपट कर दिया है।
धुरंधर
'धुरंधर' ने 27वें दिन भी दिखाया दम
आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' रिलीज का एक महीना पूरा करने के करीब है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने 27वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 10.50 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन 722.75 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर के लिए 2025 लकी साबित हुआ है। '83' और 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' जैसी एवरेज फिल्में देने के बाद, 'धुरंधर' ने उनकी पिछली सारी कसर को पूरा कर दिया है।
फिल्म
कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्लॉप होने की कगार पर
कार्तिक और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' अपने पहले ही हफ्ते में फ्लॉप की कगार पर पहुंच गई है। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 1.75 करोड़ कमाए हैं। दिलचस्प बात ये है कि पिछले 3 दिनों से कार्तिक की फिल्म ने अपनी कमाई का सेम आंकड़ा बनाए रखा है। इस तरह एक हफ्ते में 'तू मेरी मैं तेरा...' की कुल कमाई 28.75 करोड़ रुपये हो गई है।