बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

नए साल में भी रणवीर सिंह की 'धुरंधर' मालामाल, 'तू मेरी मैं तेरा...' हो गई चौपट

लेखन ज्योति सिंह 09:53 am Jan 01, 202609:53 am

क्या है खबर?

2026 आने के साथ ही नई फिल्मों की रिलीज का इंतजार भी शुरू हो गया है। इस बीच, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज यह फिल्म रोजाना 10 करोड़ से अधिक कमाई कर रही है। दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' अपने पहले ही हफ्ते में मुंह के बल गिर गई। इसने निर्माताओं की मेहनत को चौपट कर दिया है।