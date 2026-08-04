अफसाना खान ने वीडियो के जरिए चेताया

'धुरंधर' की गायिका अफसाना खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, फैंस से किया ये अनुरोध

लेखन ज्योति सिंह 09:59 am Aug 04, 202609:59 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में 'नाल नचना' गाना गाने वालीं गायिका अफसाना खान ने फैंस को सतर्क किया है। उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, जिसे रिकवरी करने का काम जारी है। इस बीच, गायिका ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से अपील की है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से भेजे गए किसी भी मैसेज का जवाब न दें और न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। अफसाना ने मैसेज नजरअंदाज करने के लिए कहा है।