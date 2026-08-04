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'धुरंधर' की गायिका अफसाना खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, फैंस से किया ये अनुरोध
अफसाना खान ने वीडियो के जरिए चेताया

'धुरंधर' की गायिका अफसाना खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, फैंस से किया ये अनुरोध

लेखन ज्योति सिंह
Aug 04, 2026
09:59 am
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में 'नाल नचना' गाना गाने वालीं गायिका अफसाना खान ने फैंस को सतर्क किया है। उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, जिसे रिकवरी करने का काम जारी है। इस बीच, गायिका ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से अपील की है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से भेजे गए किसी भी मैसेज का जवाब न दें और न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। अफसाना ने मैसेज नजरअंदाज करने के लिए कहा है।

प्रतिक्रिया

अफसाना ने इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का किया खुलासा 

गायिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए हैकिंग की घटना पर निराशा और नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा, "जिस किसी ने भी यह किया है, उसने बहुत बड़ी गलती की है। इंस्टाग्राम वह प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी सभी निजी और पेशेवर अपडेट, अपने शो और अपनी दैनिक गतिविधियों को साझा करते हैं। किसी के खाते का इस तरह दुरुपयोग करना बिल्कुल अस्वीकार्य है।"

अफसाना ने बताया कि उन्होंने अकाउंट रिकवरी के लिए आवेदन कर दिया है।

परिचय

सिद्धू मूसेवाला के साथ गीत गाकर बटोरी थी चर्चा

अफसाना पेशे से एक भारतीय पंजाबी पार्श्व गायिका, गीतकार और अभिनेत्री भी हैं।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में गायन रियलिटी शो 'वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 3' में हिस्सा लेकर की थी।

उन्हें दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ 'तितलियां' और 'धक्का' जैसे गानों को गाने के लिए सबसे ज्यादा पहचाना जाता है।

इसके अलावा, अफसाना ने 2021 में सलमान खान के शो 'बिग बॉस 15' में हिस्सा लिया था, लेकिन शुरुआती दिनों में वह निष्कासित हो गई थीं।

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