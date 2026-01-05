'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' ने आखिर कर दिखाया, यश की 'KGF 2' की कमाई को छोड़ा पीछे

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Jan 05, 202609:37 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का ताबड़तोड़ कलेक्शन नए साल 2026 में भी जारी है। फिल्म की जोरदार कमाई ने यह साबित कर दिया है कि इसके पांव अभी तो थमने वाले नहीं हैं। बहुत कम ही बार ऐसा देखने को मिलता है, जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज का एक महीना पूरा करने के बावजूद आंकड़े शानदार सामने आ रहे हों। फिल्म ने रिलीज के एक महीने बाद, आखिरकार यश अभिनीत 'KGF 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया।