'धुरंधर' ने आखिर कर दिखाया, यश की 'KGF 2' की कमाई को छोड़ा पीछे

'धुरंधर' ने आखिर कर दिखाया, यश की 'KGF 2' की कमाई को छोड़ा पीछे
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का ताबड़तोड़ कलेक्शन नए साल 2026 में भी जारी है। फिल्म की जोरदार कमाई ने यह साबित कर दिया है कि इसके पांव अभी तो थमने वाले नहीं हैं। बहुत कम ही बार ऐसा देखने को मिलता है, जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज का एक महीना पूरा करने के बावजूद आंकड़े शानदार सामने आ रहे हों। फिल्म ने रिलीज के एक महीने बाद, आखिरकार यश अभिनीत 'KGF 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया।
कमाई
'धुरंधर' ने पार किया 1,200 करोड़ का आंकड़ा
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने रिलीज के 31वें दिन यानी, 5वें रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 12.75 करोड़ कमाए हैं। इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल कमाई 772.25 करोड़ रुपये हो गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 1,207 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। इसने कन्नड़ फिल्म 'KGF: चैप्टर 2' का लाइफटाइम कलेक्शन (1,200 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है। अब 'धुरंधर' की नजर 'RRR' (1,230 करोड़) के आंकड़े पर है।
इक्कीस
'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र जैसे सितारों से सजी 'इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने रिलीज के चौथे दिन 5 करोड़ रुपये कमाए हैं। तीसरे दिन फिल्म ने 4.65 करोड़, दूसरे दिन 3.5 करोड़ और पहले दिन 7 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। इस तरह 'इक्कीस' सिर्फ 4 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 20.15 करोड़ रुपये ही बटोर पाई है।