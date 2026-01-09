'धुरंधर' का जादू बॉक्स ऑफिस पर बरकरार, रणवीर सिंह ने बनाया नया रिकॉर्ड
क्या है खबर?
रणवीर सिंह ने अपने फिल्म करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। 'धुरंधर' ने उन्हें उस सफलता का स्वाद चखाया है जिसके लिए उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म के चर्चे नए साल 2026 में आकर भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक महीने से ज्यादा समय सिनेमाघरों में निकाल चुकी 'धुरंधर' ने अब एक और नया रिकॉर्ड बनाया है।
कलेक्शन
'धुरंधर' के 5वें हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 35वें दिन 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो 34वें दिन यानी, बुधवार के कारोबार (4.25 करोड़) के बराबर है। फिल्म ने अब तक कुल 790.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। ई-टाइम्स के अनुसार, सिर्फ हिंदी भाषा में इसने कुल ऑक्यूपेंसी 10.81 प्रतिशत दर्ज की है। फिल्म के 5वें हफ्ते का बाॅक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए पहली बार है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर' के नाम पर बना ये रिकॉर्ड
रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवें सप्ताह में करीब 51.25 करोड़ के साथ 'धुरंधर' ने सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म का शानदार प्रदर्शन दुनियाभर में भी देखा जा रहा है। इसने अब तक करीब 1,233 करोड़ रुपये की अनुमानित कमाई कर दिखाई है। उधर 'धुरंधर' को चुनौती देने के लिए प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को रिलीज हो गई है। देखना होगा कि यह रणवीर सिंह से हुकूमत छीन पाएगी या नहीं।