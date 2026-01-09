'धुरंधर' का जादू बॉक्स ऑफिस पर बरकरार, रणवीर सिंह ने बनाया नया रिकॉर्ड

सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने 35वें दिन 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो 34वें दिन यानी, बुधवार के कारोबार (4.25 करोड़) के बराबर है। फिल्म ने अब तक कुल 790.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। ई-टाइम्स के अनुसार, सिर्फ हिंदी भाषा में इसने कुल ऑक्यूपेंसी 10.81 प्रतिशत दर्ज की है। फिल्म के 5वें हफ्ते का बाॅक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए पहली बार है।

रिकॉर्ड

'धुरंधर' के नाम पर बना ये रिकॉर्ड

रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवें सप्ताह में करीब 51.25 करोड़ के साथ 'धुरंधर' ने सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म का शानदार प्रदर्शन दुनियाभर में भी देखा जा रहा है। इसने अब तक करीब 1,233 करोड़ रुपये की अनुमानित कमाई कर दिखाई है। उधर 'धुरंधर' को चुनौती देने के लिए प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को रिलीज हो गई है। देखना होगा कि यह रणवीर सिंह से हुकूमत छीन पाएगी या नहीं।