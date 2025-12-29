'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर' की तूफानी कमाई जारी, 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इस वक्त अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। मजेदार बात ये है कि इसके आगे कोई दूसरी फिल्म टिकने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन ताबड़तोड़ कमाई कर रही 'धुरंधर' ने रिलीज के 24वें दिन नया इतिहास रच दिखाया है।