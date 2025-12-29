LOADING...
'धुरंधर' की तूफानी कमाई जारी, 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी
लेखन ज्योति सिंह
Dec 29, 2025
09:59 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह इस वक्त अपनी फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तब से बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। मजेदार बात ये है कि इसके आगे कोई दूसरी फिल्म टिकने का नाम ही नहीं ले रही है। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन ताबड़तोड़ कमाई कर रही 'धुरंधर' ने रिलीज के 24वें दिन नया इतिहास रच दिखाया है।

कमाई

रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' का जादू चौथे वीकेंड पर भी देखने को मिला है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने 24वें दिन यानी चौथे रविवार को 22.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं 23वें दिन फिल्म ने 20.5 करोड़ रुपये कमाए थे। इस तरह फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 690.25 करोड़ रुपये का शानदार काराेबार कर लिया है। फिल्म की इस सफलता ने 'धुरंधर' के दूसरे भाग से उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं।

इतिहास

'धुरंधर' ने अपने नाम पर बनाया ये इतिहास

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, 'धुरंधर' ने दुनियाभर में 1,064 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इसने 24वें दिन विश्वस्तर पर 30 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए और प्रभास की 'कल्कि 2898 AD' (1,042 करोड़), शाहरुख खान की 'पठान' (1,055 करोड़) के कुल कारोबार को पीछे छोड़ दिया। 'धुरंधर' ने 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया। अब इसकी नजर 'जवान' (1,160 करोड़), 'KGF चैप्टर 2' (1,215 करोड़) और 'RRR' (1,230 करोड़) पर है।

