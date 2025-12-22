'धुरंधर' ने 17वें दिन की छप्परफाड़ कमाई

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' ने 17वें दिन की छप्परफाड़ कमाई, 'एनिमल' से छीनी हुकूमत

लेखन ज्योति सिंह 09:57 am Dec 22, 202509:57 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन वीकेंड पर इसने फिर से तबाही मचा दी है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई फिल्म तीसरे हफ्ते में आकर भी अपनी रफ्तार को बनाए रखे और 'धुरंधर' उन्हीं में से एक बन चुकी है। फिल्म के ताजा कारोबार की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें इसने शानदार रिकॉर्ड कायम किया है।