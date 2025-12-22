बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' ने 17वें दिन की छप्परफाड़ कमाई, 'एनिमल' से छीनी हुकूमत

बॉक्स ऑफिस: 'धुरंधर' ने 17वें दिन की छप्परफाड़ कमाई, 'एनिमल' से छीनी हुकूमत
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है। दूसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन वीकेंड पर इसने फिर से तबाही मचा दी है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई फिल्म तीसरे हफ्ते में आकर भी अपनी रफ्तार को बनाए रखे और 'धुरंधर' उन्हीं में से एक बन चुकी है। फिल्म के ताजा कारोबार की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें इसने शानदार रिकॉर्ड कायम किया है।
कमाई
'धुरंधर' ने 17वें दिन मचाया तहलका
सैकनिल्क के मुताबिक, 'धुरंधर' ने अपने तीसरे रविवार यानी, 21 दिसंबर को 38.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर दिखाया है। इस तरह सिर्फ 17 दिनों में, 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 555.75 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। न्यूज 18 के मुताबिक, इसने रणबीर कपूर की 'एनिमल' (553 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है और भारत की शीर्ष-10 फिल्मों की सूची में प्रवेश किया है। सूची में शीर्ष पर ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा 2' (622 करोड़) है।
रिकॉर्ड
'धुरंधर' ने सबसे तेज कमाई करते हुए बनाया रिकॉर्ड
'धुरंधर' ने तीसरे हफ्ते में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा कमाई (करीब 95 करोड़) का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अन्य शीर्ष-4 फिल्मों में 'पुष्पा 2' (हिंदी 60 करोड़), 'स्त्री 2' (48.75 करोड़), 'गदर 2' (36.95 करोड़) और 'जवान' (34.81 करोड़) का नाम शामिल है। उम्मीद है कि 2-3 दिनों में फिल्म 600 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी और विक्की कौशल की 'छावा' (604 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ देगी। 'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है।