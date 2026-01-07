'धुरंधर' ने बनाया सबसे बड़ा इतिहास

'धुरंधर' ने भारत में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मुंह ताकती रह गई 'पुष्पा 2'

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Jan 07, 202601:18 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की सफलता 2026 में भी जारी है। फिल्म की तूफानी कमाई ने निर्माताओं को पहले ही मालामाल कर दिया था। अब इसने भारत में सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। साफ-साफ शब्दों में कहें तो इसने 2024 में रिलीज, अल्लू अर्जुन अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' से उसकी हुकूमत को छीन लिया है और उस पर खुद कब्जा जमा लिया है। 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है।