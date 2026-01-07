LOADING...
'धुरंधर' ने भारत में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मुंह ताकती रह गई 'पुष्पा 2'

लेखन ज्योति सिंह
Jan 07, 2026
01:18 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की सफलता 2026 में भी जारी है। फिल्म की तूफानी कमाई ने निर्माताओं को पहले ही मालामाल कर दिया था। अब इसने भारत में सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। साफ-साफ शब्दों में कहें तो इसने 2024 में रिलीज, अल्लू अर्जुन अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' से उसकी हुकूमत को छीन लिया है और उस पर खुद कब्जा जमा लिया है। 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है।

रिकॉर्ड

'धुरंधर' ने हासिल कर लिया ये रिकॉर्ड

पिंकविला के मुताबिक, 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 33वें दिन यानी, मंगलवार को 4.25 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ रणवीर की फिल्म भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 741 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो 'पुष्पा 2' (हिंदी) के 738 करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा है। दोनों फिल्मों की कुल कमाई क्रमशः 893 करोड़ और 892 करोड़ रुपये है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

