'धुरंधर' ने भारत में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, मुंह ताकती रह गई 'पुष्पा 2'
रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की सफलता 2026 में भी जारी है। फिल्म की तूफानी कमाई ने निर्माताओं को पहले ही मालामाल कर दिया था। अब इसने भारत में सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। साफ-साफ शब्दों में कहें तो इसने 2024 में रिलीज, अल्लू अर्जुन अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' से उसकी हुकूमत को छीन लिया है और उस पर खुद कब्जा जमा लिया है। 'धुरंधर' हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है।
पिंकविला के मुताबिक, 'धुरंधर' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 33वें दिन यानी, मंगलवार को 4.25 करोड़ का कारोबार किया है। इसी के साथ रणवीर की फिल्म भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 741 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो 'पुष्पा 2' (हिंदी) के 738 करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा है। दोनों फिल्मों की कुल कमाई क्रमशः 893 करोड़ और 892 करोड़ रुपये है।
#Dhurandhar IS NOW OFFICIALLY THE BIGGEST BLOCKBUSTER OF HINDI CINEMA...— Rahul Raut (@Rahulrautwrites) January 7, 2026
The @RanveerOfficial and @AdityaDharFilms spy actioner surpasses #AlluArjun's #Pushpa2 (830 CR) and every other Biggies, emerging as the ALL TIME HIGHEST GROSSING HINDI FILM at domestic box office! 🔥🔥 pic.twitter.com/pFNr84fSqj