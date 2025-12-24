'धुरंधर' की सफलता के बाद आदित्य धर ने लिया बड़ा फैसला, अब करेंगे ये काम

'धुरंधर' की सफलता के बाद आदित्य धर ने लिया बड़ा फैसला, अब करेंगे ये काम
क्या है खबर?
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद निर्देशक आदित्य धर को 'धुरंधर' से बड़ी सफलता हासिल हुई है। रणवीर सिंह अभिनीत ये फिल्म 19 दिनों में 550 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ले गई है। इसका अगला लक्ष्य 600 करोड़ के क्लब में जगह बनाना है। निर्माताओं ने 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही दूसरी किस्त का ऐलान कर दिया था, जो बदले पर आधारित होगी। मार्च, 2026 में आने वाले इस सीक्वल के लिए निर्माताओं ने बड़ा फैसला लिया है।
रिलीज
5 भाषाओं में रिलीज होगी दूसरी किस्त
निर्माताओं ने 'धुरंधर 2' को 5 भाषाओं में रिलीज करने का फैसला किया है। मतलब यह कि दूसरी किस्त को हिंदी के अलावा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। निर्माताओं ने यह कदम 'धुरंधर' की अपार सफलता के बाद उठाया है, जो अखिल भारतीय और वैश्विक स्तर पर रिलीज का प्रतीक साबित होगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत की जनता भी रणवीर अभिनीत फिल्म के साथ जुड़ पाएंगे। 'धुरंधर 2' 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#BreakingNews... 'DHURANDHAR 2' TO RELEASE IN HINDI + *ALL* SOUTH INDIAN LANGUAGES... The storm is set to return... This time, everywhere.#Dhurandhar2, slated for a grand #Eid release on 19 March 2026, will release *simultaneously* in #Hindi, #Telugu, #Tamil, #Kannada, and… pic.twitter.com/4xuRckoGjG— taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2025