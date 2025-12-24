'धुरंधर 2' के लिए उठाया गया बड़ा कदम

'धुरंधर' की सफलता के बाद आदित्य धर ने लिया बड़ा फैसला, अब करेंगे ये काम

लेखन ज्योति सिंह 03:20 pm Dec 24, 202503:20 pm

क्या है खबर?

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद निर्देशक आदित्य धर को 'धुरंधर' से बड़ी सफलता हासिल हुई है। रणवीर सिंह अभिनीत ये फिल्म 19 दिनों में 550 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ले गई है। इसका अगला लक्ष्य 600 करोड़ के क्लब में जगह बनाना है। निर्माताओं ने 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही दूसरी किस्त का ऐलान कर दिया था, जो बदले पर आधारित होगी। मार्च, 2026 में आने वाले इस सीक्वल के लिए निर्माताओं ने बड़ा फैसला लिया है।