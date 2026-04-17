'धुरंधर 2' और 'डकैत' का जादू पड़ने लगा फीका

'भूत बंगला' के आते ही थमने लगी 'धुरंधर 2', 'डकैत' की कमाई इतने में सिमटी

लेखन ज्योति सिंह 09:35 am Apr 17, 202609:35 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती जा रही है। 19 मार्च को रिलीज हुई यह फिल्म पहले दिन से शानदार कमाई करती आई है। इसने सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली बॉलीवुड फिल्म का खिताब भी हासिल किया। चूकि अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' अब रिलीज हो चुकी है। इसका असर 'धुरंधर 2' के साथ-साथ 'डकैत' की कमाई पर भी दिखने लगा है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों का ताजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।