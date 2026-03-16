'धुरंधर 2' का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

'धुरंधर 2' की आंधी में उड़ी शाहरुख खान की 'जवान', एडवांस बुकिंग में आया तूफान

लेखन ज्योति सिंह 07:18 pm Mar 16, 202607:18 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का इंतजार अब खत्म होने वाला है। फिल्म की रिलीज में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं और उसके बाद बॉक्स ऑफिस पर नया धमाका देखने को मिलेगा। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने अपने एडवांस बुकिंग में ही काफी कोहराम मचाकर रखा है। इसने रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' को पटखनी दे दी है।