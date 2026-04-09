'धुरंधर 2' की OTT रिलीज पर आया ये अपडेट

'धुरंधर 2' की OTT रिलीज में होगी देरी? इस कारण करना पड़ सकता है लंबा इंतजार

लेखन ज्योति सिंह 03:17 pm Apr 09, 202603:17 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। इसने बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ 'जवान' और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्मों को धूल चटाई है, बल्कि बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का गौरव भी हासिल किया है। जहां पहली किस्त 'धुरंधर' नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी, वहीं सीक्वल को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस बीच खबर है कि फिल्म के OTT प्रीमियर में लंबी देरी हो सकती है।