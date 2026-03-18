'धुरंधर 2' को सेंसर बोर्ड ने किया पास

'धुरंधर 2' के हिंसक दृश्यों पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 6 मिनट छोटी हुई फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 10:39 am Mar 18, 202610:39 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2' आखिरकार अपनी रिलीज से एक दिन दूर बची है। 19 मार्च को रिलीज हो रही फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने हरी झंडी दिखाकर 'A' प्रमाणपत्र दिया है। हालांकि फिल्म का यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान भी नहीं रहा क्योंकि इसमें 21 कट्स लगाए गए हैं। CBFC ने हिंसक दृश्यों पर कैंची चलाकर कुछ जरूरी बदलाव किए हैं, जिससे फिल्म की अधवि 6 मिनट छोटी हुई है।