'धुरंधर 2' ने 9 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया

'धुरंधर 2' की कमाई लगातार जारी, इस देश में 'बाहुबली 2' को पछाड़कर बनाया दबदबा

लेखन ज्योति सिंह 09:37 am Apr 07, 202609:37 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर सबसे जल्द और सबसे ज्यादा कमाई करते हुए इसने 18 दिनों में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म अब कारोबारी दिनों में लौट आई है, जिससे 19वें दिन, यानी सोमवार को कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में रणवीर की फिल्म ने प्रभास अभिनीत 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है।